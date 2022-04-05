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Евросоюз расширит пакет санкций и объявит эмбарго на ряд товаров из РФ

Евросоюз расширит пакет санкций и объявит эмбарго на ряд товаров из РФ Евросоюз расширил санкции против России из-за боевых действий в Украине.
Бизнес
5 апреля 2022 г. 14:54
Евросоюз расширит пакет санкций и объявит эмбарго на ряд товаров из РФ

Евросоюз расширил санкции против России из-за боевых действий в Украине.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Таким образом, ЕС намерен запретить поставки цемента, древесины, каучука, химикатов, икры и водки, а также запретить все транзакции с банком ВТБ и еще тремя российскими, отключенными от SWIFT.

Кроме того, в список эмбарго на товары из РФ также включены компьютеры, полупроводники и технологии для добычи сжиженного природного газа.

Евросоюз также намерен закрыть морские и сухопутные границы для российских перевозчиков.

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Версия на английском языке EU to expand sanctions, announce embargo on several goods from Russia

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