Евросоюз расширит пакет санкций и объявит эмбарго на ряд товаров из РФ

Евросоюз расширил санкции против России из-за боевых действий в Украине.

Евросоюз расширил санкции против России из-за боевых действий в Украине.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

Таким образом, ЕС намерен запретить поставки цемента, древесины, каучука, химикатов, икры и водки, а также запретить все транзакции с банком ВТБ и еще тремя российскими, отключенными от SWIFT.

Кроме того, в список эмбарго на товары из РФ также включены компьютеры, полупроводники и технологии для добычи сжиженного природного газа.

Евросоюз также намерен закрыть морские и сухопутные границы для российских перевозчиков.