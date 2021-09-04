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Евросоюз продолжит поддержку бизнес-сектора в Азербайджане

Евросоюз продолжит поддержку бизнес-сектора в Азербайджане Пандемия негативно сказалась не только на бизнес-секторе Азербайджана. Это проблема всей Европы, всего мира.
Бизнес
4 сентября 2021 г. 17:58
Евросоюз продолжит поддержку бизнес-сектора в Азербайджане

Пандемия негативно сказалась не только на бизнес-секторе Азербайджана. Это проблема всей Европы, всего мира.

Как передает Report, об этом заявил руководитель отдела сотрудничества Евросоюза Виктор Бойков.

По его словам, Евросоюз оказывает в связи с этим всестороннюю финансовую поддержку.

"Организованный сегодня в Шеки Фестиваль традиционной кухни профинансирован в рамках программы, принятой в 2015 году. Сейчас мы ищем пути развития бизнес-сектора после пандемии, а пока что в рамках своих возможностей продолжим поддерживать этот сектор. Не следует забывать, что пандемия все еще продолжается", - отметил он.

Сегодня в Шеки в рамках проекта "Поощрение агротуризма, агробизнеса и производства пищевой продукции посредством консультационных услуг, создание и развитие новых цепочек ценностей" проходит Фестиваль традиционной еды. Проект, финансируемый Евросоюзом, реализуется Центром экономического и социального развития, Центром социально-экономических инноваций "Улучай" и Центром экономического развития Болгарии.

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Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı Azərbaycanda biznes sahəsinə dəstəyini davam etdirəcək

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