Европейский автомобильный рынок ждет первое сокращение за семь лет

Продажи новых автомобилей в Европе в наступившем году упадут на 2%.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", такой прогноз сделали эксперты Европейской ассоциации автомобильных производителей (ACEA).

Это будет первый спад европейских автомобильных продаж за последние семь лет, и его причину эксперты видят в ужесточении требований в ЕС к уровню вредных выбросов и готовящемся переходе к экологически чистому автомобильному транспорту. В 2019 году европейский автомобильный рынок вырос на 1,2%, было продано 15,3 млн автомобилей. При этом в декабре продажи резко взлетели: рост составил 21,7%.

«В то самое время, когда наша индустрия масштабно наращивает инвестиции в экологически чистые автомобили, автомобильный рынок в целом должен сократиться, причем не только в ЕС, но и во всем мире»,— говорит президент ACEA, генеральный директор Fiat Chrysler Automobiles Майкл Мэнли.