Европейские компании назвали риски для бизнеса в Азербайджане

65% действующих в Азербайджане компаний стран-членов Европейского Союза (ЕС) высоко оценивают эффективность Центра развития электронного правительства при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики (“ASAN Xidmət”).

Как сообщает Report, об этом говорится в "Отчете о деловой среде ЕС - Азербайджан 2019", подготовленном Германо-азербайджанской торговой палатой на основе проведенного опроса.

Согласно документу, 75% компаний из ЕС заявили, что готовы вновь инвестировать в Азербайджан, 18% - не уверены в этом, а 7% - не готовы вновь инвестировать в страну.

Кроме того, 64% компаний заявили, что экономические перспективы страны остаются стабильными в этом году.

Компании также объявили о рисках для бизнеса в Азербайджане. 68% опрошенных компаний указали на сложности, связанные с определением направления развития рынка, 61% риском для бизнеса назвали бюрократию, 57% - коррупцию, 53% - недостаток квалифицированных сотрудников, 46% - инфляцию.