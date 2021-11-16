Европейский производитель самолётов получил огромный заказ на 30 млрд долларов

Французская компания Airbus получила заказ на 255 самолётов семейства A320 от авиакомпаний Wizz Air (Венгрия), Frontier (США), Volaris (Мексика) и JetSmart (Чили, Аргентина). Все авиаперевозчики входят в активы инвестиционной компании Indigo Partners.

Французская компания Airbus получила заказ на 255 самолётов семейства A320 от авиакомпаний Wizz Air (Венгрия), Frontier (США), Volaris (Мексика) и JetSmart (Чили, Аргентина). Все авиаперевозчики входят в активы инвестиционной компании Indigo Partners.

Как передает Report , Bloomberg оценил стоимость сделки без скидок более чем в 30 млрд долларов СШАи назвал её «мегазаказом».

Это первое крупное соглашение для компании с начала пандемии коронавируса.

Indigo Partners и Airbus подписали соглашение на авиасалоне в Дубае. Об этом сообщила пресс-служба производителя самолётов.

В итоге общее количество самолётов семейства A320 в лизинге Indigo Partners достигло 1145 единиц. Больше всего транспортных средств получит венгерская авиакомпания Wizz Air — 102 лайнера, среди них — 75 A321neo и 27 A321XLR. A321neo может перевозить до 220 пассажиров и летать на расстояние до 7 400 км. A321XLR вмещает до 244 пассажиров, а его максимальная дальность составляет 7 400 км.

Далее следует американский лоукостер Frontier, который ожидает поставку 91 лайнера A321neo. Авиаперевозчик Volaris заказал 39 самолётов A321neo, а JetSmart — 23 самолёта, два из которых A321XLR, а остальные A321neo.

В Bloomberg отметили , что такой спрос на самолёты демонстрирует, что рынок начинает восстанавливаться после пандемии. Соучредитель и управляющий партнёр Indigo Partners Билл Франке заявил, что основная часть поставок будет происходить с 2025 года.

Несмотря на то что за 2020 год поставки самолётов Airbus сократились на треть (до 566 лайнеров), компания в ближайшие два года планирует увеличить выпуск A320 до уровня выше пандемийного. Ожидается, что ко второму кварталу 2023 года Airbus будет выпускать 64 лайнера семейства A320 ежемесячно.

Indigo Partners, основанная инвестором Биллом Франке, является совладельцем ряда авиакомпаний, включая американскую Frontier, венгерскую Wizz Air, мексиканскую Volaris и подразделения американской Jetsmart в Китае и Аргентине.