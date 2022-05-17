Европейский инвестиционный банк запустит новый проект в Азербайджане

Новая инициатива Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) проект Фонд для инвестиций Восточного партнерства в области подключения (EPIC) скоро будет запущен в Азербайджане.
Как передает Report, об этом заявил глава Регионального представительства Европейского инвестиционного банка на Южном Кавказе Мацей Чура на бизнес форуме ЕС-Азербайджан.
По его словам, новый проект EPIC будет скоро объявлен в стране, он создаст возможности для бизнеса, которые способствуют диверсификации экономики и поддержке ненефтяного сектора.