О нас
Report Georgia
Аудио новости

Европейские продажи АвтоВАЗа потерпели фиаско

Европейские продажи АвтоВАЗа потерпели фиаско За первые шесть месяцев 2021 года в странах, входящих в Евросоюз, был продан всего 741 автомобиль Lada.
Бизнес
17 июля 2021 г. 10:24
Европейские продажи АвтоВАЗа потерпели фиаско

За первые шесть месяцев 2021 года в странах, входящих в Евросоюз, был продан всего 741 автомобиль Lada.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА).

По данным аналитиков, эта цифра на 35,4% меньше показателей за аналогичный период 2020 года. Тогда на европейском рынке продали 1 147 машин российской марки.

Таким образом, автомобили Lada стала самыми непопулярными, которые продаются в Европе. Ближе всего к АвтоВАЗу по продажам оказалась французская Alpine. Эта компания в 2021 году смогла продать в Европе всего 903 машины.

Что касается июня, тут продажи Lada также показали минус. За месяц европейцы приобрели 126 машин российской компании (-59,2%). В прошлом месяце автомобили Lada также заняли последние место в рейтинге популярности в Европе. Alpine в июне смогла реализовать 237 машин и опередить российскую компанию.

Больше всего в первой половине нынешнего года в Евросоюзе было продано автомобилей Volkswagen. Немецкая компания смогла реализовать за шесть месяцев 579 612 автомобилей, что на 26,6% больше, чем в 2020 году. На втором месте - Renault с показателем 357 217 проданных машин (+3,2%). Замыкает первую тройку Peugeot. Французская компания продала за полгода в Европе 316 207 автомобилей. Эта цифра на 33,9% больше показателей прошлого года.

В 2021 году продажи новых автомобилей в Европе выросли на 25,2% по сравнению с "черным" 2020 годом, когда по всему миру действовали серьезные ограничения из-за пандемии COVID-19. За шесть месяцев жители стран ЕС купили 5,4 млн машин. В ACEA подчеркнули, что рост продаж зафиксирован на всех крупнейших европейских рынках — Италия (+51,4%), Испания (+34,4%), Франция (+28,9%) и Германия (+14,9%).

Официально АвтоВАЗ поставками машин в Европу больше не занимается. Компания прекратила поставки новых автомобилей в ЕС еще в 2019 году, после чего постепенно распродает остатки. Такое решение АвтоВАЗ принял из-за новых экологических стандартов. До этого больше всего легковых машин из России поставлялось в страны Прибалтики, Германию и Чехию.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Avtovaz's European sales fail
Версия на азербайджанском языке “Avtovaz”ın Avropa satışları fiasko ilə nəticələnib

Самое важное

Журналисты-шехиды Магеррам Ибрагимов и Сирадж Абышов награждены медалями
Журналисты-шехиды Магеррам Ибрагимов и Сирадж Абышов награждены медалями
17 июля 2021 г. 11:03
Ограничиваются родительские права супружеской четы за употребление наркотиков при детях
Ограничиваются родительские права супружеской четы за употребление наркотиков при детях
16 июля 2021 г. 17:41
Минобороны: Армения ответственна за напряженность на госгранице двух стран
Минобороны: Армения ответственна за напряженность на госгранице двух стран
16 июля 2021 г. 14:33
Азербайджан отправил в Узбекистан 50 тысяч доз вакцин
ФотоАзербайджан отправил в Узбекистан 50 тысяч доз вакцин
16 июля 2021 г. 01:21
В Грузии ожидаются ужесточения карантина
В Грузии ожидаются ужесточения карантина
15 июля 2021 г. 17:49
Армения избегает мира с Азербайджаном, угрожая международной безопасности - КОММЕНТАРИЙ
Армения избегает мира с Азербайджаном, угрожая международной безопасности - КОММЕНТАРИЙ
15 июля 2021 г. 16:54
Турецкий эксперт: Руководству Армении придется смириться с новой реальностью
Турецкий эксперт: Руководству Армении придется смириться с новой реальностью
15 июля 2021 г. 16:53
Ильхам Алиев направил письмо Эрдогану
Ильхам Алиев направил письмо Эрдогану
15 июля 2021 г. 13:50
Ханде Харманджи: Нет новых способов борьбы против штамма дельта
Ханде Харманджи: Нет новых способов борьбы против штамма "дельта"
15 июля 2021 г. 12:21
Из Нахчывана в Баку вновь будут ездить автобусы
Из Нахчывана в Баку вновь будут ездить автобусы
15 июля 2021 г. 11:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi