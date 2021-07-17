Европейские продажи АвтоВАЗа потерпели фиаско

За первые шесть месяцев 2021 года в странах, входящих в Евросоюз, был продан всего 741 автомобиль Lada.

За первые шесть месяцев 2021 года в странах, входящих в Евросоюз, был продан всего 741 автомобиль Lada.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает Европейская ассоциация автопроизводителей (АСЕА).

По данным аналитиков, эта цифра на 35,4% меньше показателей за аналогичный период 2020 года. Тогда на европейском рынке продали 1 147 машин российской марки.



Таким образом, автомобили Lada стала самыми непопулярными, которые продаются в Европе. Ближе всего к АвтоВАЗу по продажам оказалась французская Alpine. Эта компания в 2021 году смогла продать в Европе всего 903 машины.

Что касается июня, тут продажи Lada также показали минус. За месяц европейцы приобрели 126 машин российской компании (-59,2%). В прошлом месяце автомобили Lada также заняли последние место в рейтинге популярности в Европе. Alpine в июне смогла реализовать 237 машин и опередить российскую компанию.

Больше всего в первой половине нынешнего года в Евросоюзе было продано автомобилей Volkswagen. Немецкая компания смогла реализовать за шесть месяцев 579 612 автомобилей, что на 26,6% больше, чем в 2020 году. На втором месте - Renault с показателем 357 217 проданных машин (+3,2%). Замыкает первую тройку Peugeot. Французская компания продала за полгода в Европе 316 207 автомобилей. Эта цифра на 33,9% больше показателей прошлого года.

В 2021 году продажи новых автомобилей в Европе выросли на 25,2% по сравнению с "черным" 2020 годом, когда по всему миру действовали серьезные ограничения из-за пандемии COVID-19. За шесть месяцев жители стран ЕС купили 5,4 млн машин. В ACEA подчеркнули, что рост продаж зафиксирован на всех крупнейших европейских рынках — Италия (+51,4%), Испания (+34,4%), Франция (+28,9%) и Германия (+14,9%).

Официально АвтоВАЗ поставками машин в Европу больше не занимается. Компания прекратила поставки новых автомобилей в ЕС еще в 2019 году, после чего постепенно распродает остатки. Такое решение АвтоВАЗ принял из-за новых экологических стандартов. До этого больше всего легковых машин из России поставлялось в страны Прибалтики, Германию и Чехию.

