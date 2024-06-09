Европейские компании снижают зависимость от китайского производства

Европейские покупатели стремятся снизить зависимость от Китая поскольку Брюссель усиливает контроль за товарами из крупнейшей экспортной экономики мира.

Европейские покупатели стремятся снизить зависимость от Китая на фоне усиления Брюсселем контроля за товарами из крупнейшей экспортной экономики мира.

Как передает Report , об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на руководителей компаний-поставщиков.

Отмечается, что в отличие от американских компаний, агрессивно ищущих новых поставщиков после введения Вашингтоном жесткого режима тарифов и других ограничений, европейцы сосредоточились на конкретных сферах, где они стали чрезмерно зависимы от китайских товаров, в частности, в сфере розничной торговли непродовольственными товарами: от одежды и бытовой техники до игрушек.

Европейские компании, по сведениям FT, все чаще стали закупать одежду в Индии, Бангладеш и Вьетнаме, несмотря на более длительные сроки выполнения заказов и более высокие расходы.

Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении компаний, работающих в определенных отраслях химической, фармацевтической и электронной промышленности.

Аналитики считают, что толчок к снижению рисков вряд ли сильно отразится на общем китайском экспорте, указывая на увеличение поставок на построенные Китаем заводы в альтернативных зарубежных производственных центрах, таких как Вьетнам и Мексика, а также на рост конкурентоспособности товаров отечественного производства. Кроме того, привлекательность китайской производственной базы также усложнит поиск новых поставщиков, поскольку определенные товары трудно найти за пределами Китая.

ЕС становится жестче в торговых отношениях с КНР, разделяя обеспокоенность США относительно избыточных производственных мощностей Китая. Осенью 2023 года Брюссель начал расследование в отношении субсидий Пекина для китайских производителей электромобилей, по результатам которого к июлю могут быть введены новые тарифы, напоминает газета.

Помимо этого, Еврокомиссия начала расследование по закупкам Китаем медицинского оборудования. ЕС может ограничить доступ Пекина к тендерам. Евросоюз также тщательно проверяет другие отрасли, такие как ветроэнергетика, солнечная энергетика и железная дорога.