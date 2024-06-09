О нас

Европейские компании снижают зависимость от китайского производства

Европейские компании снижают зависимость от китайского производства Европейские покупатели стремятся снизить зависимость от Китая поскольку Брюссель усиливает контроль за товарами из крупнейшей экспортной экономики мира.
Бизнес
9 июня 2024 г. 14:53
Европейские компании снижают зависимость от китайского производства

Европейские покупатели стремятся снизить зависимость от Китая на фоне усиления Брюсселем контроля за товарами из крупнейшей экспортной экономики мира.

Как передает Report, об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на руководителей компаний-поставщиков.

Отмечается, что в отличие от американских компаний, агрессивно ищущих новых поставщиков после введения Вашингтоном жесткого режима тарифов и других ограничений, европейцы сосредоточились на конкретных сферах, где они стали чрезмерно зависимы от китайских товаров, в частности, в сфере розничной торговли непродовольственными товарами: от одежды и бытовой техники до игрушек.

Европейские компании, по сведениям FT, все чаще стали закупать одежду в Индии, Бангладеш и Вьетнаме, несмотря на более длительные сроки выполнения заказов и более высокие расходы.

Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении компаний, работающих в определенных отраслях химической, фармацевтической и электронной промышленности.

Аналитики считают, что толчок к снижению рисков вряд ли сильно отразится на общем китайском экспорте, указывая на увеличение поставок на построенные Китаем заводы в альтернативных зарубежных производственных центрах, таких как Вьетнам и Мексика, а также на рост конкурентоспособности товаров отечественного производства. Кроме того, привлекательность китайской производственной базы также усложнит поиск новых поставщиков, поскольку определенные товары трудно найти за пределами Китая.

ЕС становится жестче в торговых отношениях с КНР, разделяя обеспокоенность США относительно избыточных производственных мощностей Китая. Осенью 2023 года Брюссель начал расследование в отношении субсидий Пекина для китайских производителей электромобилей, по результатам которого к июлю могут быть введены новые тарифы, напоминает газета.

Помимо этого, Еврокомиссия начала расследование по закупкам Китаем медицинского оборудования. ЕС может ограничить доступ Пекина к тендерам. Евросоюз также тщательно проверяет другие отрасли, такие как ветроэнергетика, солнечная энергетика и железная дорога.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

СМИ: В Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании
СМИ: В Копенгагене неизвестный напал на премьер-министра Дании
7 июня 2024 г. 23:40
В США выяснили, что радарные аномалии на южном полюсе Марса порождаются пылью
В США выяснили, что радарные аномалии на южном полюсе Марса порождаются пылью
7 июня 2024 г. 23:16
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана по мини-футболу стала лидером группы
4 июня 2024 г. 20:30
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
На севере Грузии произошло сильное землетрясение
4 июня 2024 г. 02:36
Гидрометслужба Азербайджана объявила желтое предупреждение в связи с сильным ветром
Гидрометслужба Азербайджана объявила желтое предупреждение в связи с сильным ветром
8 июня 2024 г. 21:54
Полиция ликвидировала устроившего на западе Москвы стрельбу
Полиция ликвидировала устроившего на западе Москвы стрельбу
6 июня 2024 г. 14:12
288 мирных жителей погибли в столкновениях в городе Эль-Фашир в Судане
288 мирных жителей погибли в столкновениях в городе Эль-Фашир в Судане
7 июня 2024 г. 22:59
Президент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
ФотоПрезидент Ильхам Алиев выступил на открытии Бакинской энергетической недели
5 июня 2024 г. 04:29
Пенсии в Баку, Сумгайыте и на Абшероне будут выплачены 7 июня
Пенсии в Баку, Сумгайыте и на Абшероне будут выплачены 7 июня
5 июня 2024 г. 14:49
В Кемерове число пострадавших после столкновения трамваев выросло до 119 человек
В Кемерове число пострадавших после столкновения трамваев выросло до 119 человек
6 июня 2024 г. 15:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi