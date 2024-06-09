Европейские компании снижают зависимость от китайского производства

Европейские покупатели стремятся снизить зависимость от Китая на фоне усиления Брюсселем контроля за товарами из крупнейшей экспортной экономики мира.
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Отмечается, что в отличие от американских компаний, агрессивно ищущих новых поставщиков после введения Вашингтоном жесткого режима тарифов и других ограничений, европейцы сосредоточились на конкретных сферах, где они стали чрезмерно зависимы от китайских товаров, в частности, в сфере розничной торговли непродовольственными товарами: от одежды и бытовой техники до игрушек.
Европейские компании, по сведениям FT, все чаще стали закупать одежду в Индии, Бангладеш и Вьетнаме, несмотря на более длительные сроки выполнения заказов и более высокие расходы.
Аналогичная тенденция наблюдается и в отношении компаний, работающих в определенных отраслях химической, фармацевтической и электронной промышленности.
Аналитики считают, что толчок к снижению рисков вряд ли сильно отразится на общем китайском экспорте, указывая на увеличение поставок на построенные Китаем заводы в альтернативных зарубежных производственных центрах, таких как Вьетнам и Мексика, а также на рост конкурентоспособности товаров отечественного производства. Кроме того, привлекательность китайской производственной базы также усложнит поиск новых поставщиков, поскольку определенные товары трудно найти за пределами Китая.
ЕС становится жестче в торговых отношениях с КНР, разделяя обеспокоенность США относительно избыточных производственных мощностей Китая. Осенью 2023 года Брюссель начал расследование в отношении субсидий Пекина для китайских производителей электромобилей, по результатам которого к июлю могут быть введены новые тарифы, напоминает газета.
Помимо этого, Еврокомиссия начала расследование по закупкам Китаем медицинского оборудования. ЕС может ограничить доступ Пекина к тендерам. Евросоюз также тщательно проверяет другие отрасли, такие как ветроэнергетика, солнечная энергетика и железная дорога.