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Международные сертификаты качества стали в Азербайджане имеет только Baku Steel

Международные сертификаты качества стали в Азербайджане имеет только Baku Steel Качество продукции Baku Steel Company уже признано во всем мире
Бизнес
13 декабря 2021 г. 10:44
Международные сертификаты качества стали в Азербайджане имеет только Baku Steel

Качество продукции Baku Steel Company уже признано во всем мире

Успехи крупнейшей металлургической компании Южного Кавказа ООО Baku Steel Company, уделяющей особое внимание качеству своей продукции, продолжают распространяться за пределами страны. Качество производимой здесь продукции уже признано и в развитых странах. Продукция BSC была официально утверждена как соответствующая всем требованиям и условиям европейских и американских стандартов, включая немецкие, и компания уже имеет сертификаты международных стандартов, таких как ISO, EN, DIN, ASTM.

Несколько дней назад Baku Steel Company получила сертификаты стандартов EN 10080:2005, EN 10025-1:2004 и DIN 17100:1980, подтверждающие качество производства арматуры, заготовок квадратного и круглого сечения, а несколько месяцев назад – ASTM A615/A615M-20, ASTM A706/ A706M-16, а также международные сертификаты качества труб EN 10210-1:2006 и ГОСТ 31446-2017 ( https://www.bakusteel.com/ru/kto-mi/sertifikati/ ).

Следует отметить, что BSC - единственная азербайджанская компания, удостоенная этих сертификатов.

В прошлом году компания получила сертификат ISO 9001:2015, считающийся престижным документом по системе менеджмента качества.

В Baku Steel Company действуют 4 лаборатории контроля качества продукции - лаборатории химического и спектрального анализа, механических испытаний и металлографии, оснащенных новейшим оборудованием.

В настоящее время ведется работа по приведению качества производства труб в соответствие со стандартами Американского института нефти (American Petroleum Institute – API). Получение этого сертификата позволит экспортировать произведенные Baku Steel Company трубы не только в пределах региона, но и в большинство стран мира.

Запуск новой производственной линии – машины непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) в следующем месяце позволит компании увеличить объемы производства и выпускать более качественные коррозионностойкие сорта стали, которые могут использоваться в оборонной промышленности, включая авиацию, а также заготовки для труб, используемых в нефтяном секторе. Вместе с тем будет расширена поставка продукции на внешние рынки. Компании из России, Украины, Казахстана и ряда европейских стран уже выразили предварительную заинтересованность в приобретении выпускаемой здесь продукции.

Напомним, что продукция BSC пользуется большим внутренним спросом, она также экспортировалась в Турцию, Грузию, Казахстан, Россию, Туркменистан, Испанию, Италию и другие страны.

Отметим, что в настоящее время BSC имеет 2 плавильных цеха с одной 60-тонной и одной 30-тонной электродуговыми печами, 3 сортовые прокатные линии, одну прокатную линию по производству бесшовных труб, одну прокатную линию по производству спирально-шовных труб, один мини-завод по производству фасонного литья и один кислородный завод.

Baku Steel Company производит высококачественную арматуру, катанку (проволоку), заготовки квадратного и круглого сечения, квадратные и круглые прутки, бесшовные и спирально-шовные трубы, а также фасонное литье различной формы. Здесь можно выпускать также швеллеры, уголки и двутавры.

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Версия на английском языке ФотоIn Azerbaijan, only Baku Steel Company received European and American quality certificates in steel production
Версия на азербайджанском языке ФотоPolad istehsalında Avropa və Amerikanın keyfiyyət sertifikatları Azərbaycanda yalnız “Baku Steel Company”yə təqdim edilib

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