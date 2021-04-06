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Еврокомиссия разрешила Франции рекапитализацию Air France

Еврокомиссия разрешила Франции рекапитализацию Air France Франция внесет до 4 миллиардов евро в укрепление капитала Air France и поможет авиакомпании преодолеть финансовые трудности
Бизнес
6 апреля 2021 г. 13:32
Еврокомиссия разрешила Франции рекапитализацию Air France

Еврокомиссия разрешила Франции помочь в рекапитализации крупнейшей авиакомпании страны Air France на общую сумму до 4 миллиардов евро ввиду проблем, вызванных пандемией коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом говорится в сообщении ЕК.

"Европейская комиссия одобрила планы Франции направить до 4 миллиардов евро на рекапитализацию Air France", — говорится в сообщении.

Компанией владеет Air France-KLM Holding, где государству принадлежит порядка 14%, отмечает ЕК. Госпомощь будет состоять из двух частей. Первая — государственный кредит в размере 3 миллиардов евро, который в мае 2020 года был одобрен ЕК и уже был выделен Францией, будет конвертирован в гибридный капитал. Вторая — государство приобретёт акции компании в рамках допэмиссии на сумму до 1 миллиарда евро. Согласно релизу ЕК, новые акции будут распространяться не только среди действующих акционеров, но и на рынке.

"Франция внесет до 4 миллиардов евро в укрепление капитала Air France и поможет авиакомпании преодолеть финансовые трудности, возникшие в результате вспышки коронавируса", — пояснила исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер, чьи слова приводятся в релизе.

Летом прошлого года группа Air France-KLM объявила о сокращении более 7,5 тысячи рабочих мест до конца 2022 года на фоне кризиса, связанного с пандемией коронавируса.

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Версия на английском языке EC approves up to €4B French measure to recapitalize Air France

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