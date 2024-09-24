Еврокомиссия одобрила сделку Swisscom по покупке Vodafone Italia

Еврокомиссия (ЕК) одобрила сделку швейцарской телекоммуникационной компании Swisscom по покупке итальянского подразделения Vodafone за 8 млрд евро.

Еврокомиссия (ЕК) одобрила сделку швейцарской телекоммуникационной компании Swisscom по покупке итальянского подразделения Vodafone за 8 млрд евро.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Swisscom.

Швейцарская компания объявила о приобретении Vodafone Italia в марте 2024 года. В августе Swisscom направила соответствующее уведомление в генеральный директорат по вопросам конкуренции ЕК в соответствии с регламентом об иностранных инвестициях.

23 сентября регулятор подтвердил, что период рассмотрения сделки завершился. Таким образом, она была одобрена в безусловном порядке, отмечают в Swisscom.

Швейцарская компания уже получила разрешение итальянских законодателей и антимонопольного регулятора Швейцарии на покупку Vodafone Italia. Однако антимонопольный регулятор Италии (Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato, AGCM) в сентябре инициировал углубленную проверку сделки.

Swisscom по-прежнему рассчитывает закрыть сделку в первом квартале 2025 года.