Евгений Касперский посетил Баку: встречи с министрами и грандиозная гонка "Формулы-1"

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ 24-25 июня Евгений Касперский, генеральный директор «Лаборатории Касперского», посетил Баку. В столице Азербайджана Евгения ждала насыщенная программа деловых встреч, а также Гран-при «Формулы-1».

Как сообщает Report, Евгений так прокомментировал свой визит: «Мы провели несколько очень продуктивных встреч с представителями госструктур и бизнеса, с которыми мы уже активно сотрудничаем. Я был приятно удивлен, как хорошо власти Азербайджана осведомлены о проблематике кибербезопасности, в том числе в области критической инфраструктуры. Также я очень рад, что поводом для поездки стала «Формула-1» в Баку. Это была отличная гонка, даже пусть команда ScuderiaFerrari, которую мы поддерживаем, не оказалась на подиуме. Уверен, в следующий раз их ждет успех!».

Во время визита Евгений встретился c министром образования Азербайджана Микаилом Джаббаровым. Они обсудили важность защиты компьютеров в школах и высших учебных учреждениях, безопасность детей в Интернете, а также потенциальные направления дальнейшего сотрудничества. По данным «Лаборатории Касперского», в Азербайджане дети 75% времени за компьютером проводят в социальных сетях, поэтому пристальное внимание необходимо уделять улучшению цифровой грамотности школьников.

В рамках визита в Баку министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамин Гулузаде, заместитель министра Эльмир Велизаде, глава Центра электронной безопасности Фаик Фарманов и Евгений Касперский обсудили текущие проекты в области информационной безопасности и их возможное расширение. Участники встречи сошлись во мнении, что на первый план выходит безопасность инфраструктурных и промышленных объектов, которые все чаще становятся целью кибератак. Среди наиболее важных направлений работы также были отмечены экспертные тренинги.

В рамках встречи с главой Департамента информационных технологий и связи Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ильхамом Аслановым были намечены дальнейшие направления совместной работы, в том числе в сфере защиты систем промышленной автоматизации и образовательных программ.

Глава департамента обработки данных компании DeltaTelecom Руфат Талыбов и Евгений Касперский обсудили текущие проекты и перспективы взаимодействия в Азербайджане.

«Визит Евгения Касперского показывает, как важен для «Лаборатории Касперского» рынок Азербайджана. В результате проведенных встреч нам удалось выделить приоритетные направления для сотрудничества и наметить отправные точки для будущих проектов», - подчеркнул Мушвиг Мамедов, региональный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

«Лаборатория Касперского» является спонсором команды Scuderia Ferrari в гонках «Формулы-1» с 2010 года. Партнерство двух компаний постоянно расширяется. В 2013 году Ferrari выбрала комплексное передовое решение «Лаборатории Касперского» для обеспечения IT-безопасности производственных процессов. Это соглашение стало началом нового этапа в отношениях двух компаний. Информационные системы Ferrari защищены решением «Лаборатории Касперского» на каждом этапе пути от легендарного заводского комплекса в Маранелло до финишного флажка.