Этибар Мамедов: Проекты по реконструкции системы канализации Баку уже готовы

Проекты по реконструкции канализационной системы в городе Баку уже подготовлены и представлены соответствующим органам.

Проекты по реконструкции канализационной системы в городе Баку уже подготовлены и представлены соответствующим органам.

Как сообщает Report, об этом сказал советник председателя Агентства водных ресурсов Азербайджана Этибар Мамедов на заседании рабочей группы "Подключение к водопроводной сети".

Он отметил, что в ближайшее время будет принята государственная программа по реализации этих проектов, предусматривающих также строительство больших тоннелей и канализационных коллекторов.

"В ближайшем будущем не будет серьезных проблем с подключением к канализационной системе. В целом существуют некоторые проблемы, в основном там, где нет централизованной системы. Предприниматели не могут подключиться к этой системе. Это естественно, потому что производители сегодня используют воду, но не могут подключиться к централизованной системе. Вместо этого они могут развивать свой бизнес, используя модельные установки. Если в этом направлении потребуется какая-либо поддержка, помощь или рекомендации от соответствующих структур, мы всегда готовы и стараемся решить эти вопросы", - сказал он.