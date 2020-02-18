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Mинистр: Есть недостатки в связи с конкурентной средой в ювелирной сфере

Есть недостатки в связи с конкурентной средой в ювелирной сфере
© Report

"Обсуждая перспективы развития золотодобывающей промышленности в Азербайджане, следует учитывать и ряд проблем. Важной частью диверсификации экономики является развитие горнодобывающей промышленности". 

Как сообщает Report, об этом на встрече с предпринимателями, посвященной теме "Перспективы развития ювелирного рынка в Азербайджане: проблемы и возможности" заявил министр экономики Микаил Джаббаров

"В последние годы наша страна добилась значительных успехов в области золотодобычи. Азербайджан имеет исторические традиции в ювелирной сфере. Нам необходимо избавиться от "теневой экономики". Льготы предоставляются и будут предоставляться лицам, осуществляющим прозрачную деятельность. Однако есть недостатки в связи с конкурентной средой в ювелирной сфере. Это один из моментов, наносящих ущерб как правам потребителей, так и нашему имиджу. Обеспечение справедливости и прозрачности на рынке является одной из основных целей, стоящих перед соответствующими госструктурами", - отметил министр.

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