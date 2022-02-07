О нас
Report Georgia
Аудио новости

Если любишь, то у нас есть предложение!

Если любишь, то у нас есть предложение! Когда человек любит, он хочет кричать о своих чувствах. Они проявляются в каждом слове, в каждом действии, в каждой мысли и даже в каждом подарке... Хочешь показать свои чувства, тогда у İrşad есть предложения.
Бизнес
7 февраля 2022 г. 13:49
Если любишь, то у нас есть предложение!

Когда человек любит, он хочет кричать о своих чувствах. Они проявляются в каждом слове, в каждом действии, в каждой мысли и даже в каждом подарке... Хочешь показать свои чувства, тогда у İrşad есть предложения.

Если возникли трудности с выбором подарка, то это сообщение для тебя. Так, к Дню святого Валентина İrşad подготовил предложения, которые не только будут тебе по карману, но и воплотят в жизнь мечту любимого человека.

Желающие постоянно быть на связи с любимым человеком, слышать его голос, видеть улыбающееся лицо и иметь возможность запечатлеть счастливые моменты на камеру, могут приобрести последние модели смартфонов с ежемесячной оплатой в течение 15 месяцев без первоначального взноса, процентов и комиссии.

Если же ты хочешь облегчить его работу по дому и вместе наслаждаться просмотром интересных фильмов на большом экране, то İrşad предлагает купить бытовую технику и телевизоры в рассрочку на 18 месяцев без первоначального взноса, процентов и комиссии.

А тот, кто считает, что «не так дорог подарок, как дорого внимание», может выбрать любой аксессуар. Приобрести их можно на тех же условиях, оптатив покупку в рассрочку на 15 месяцев.

Но самое главное – тебя ждут скидки и при оплате покупки наличными.

Если же ты еще не определился с выбором подарка на День святого Валентина, воспользуйся предложениями в разделе «Подарок любимому» на сайте www.irshad.az. Так ты сможешь выбрать любой подарок, учитывая свой бюджет.

İrşad подходит тебе и твоему любимому человеку!

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Экслюзивные новости

Украинские депутаты предложили присвоить офицеру-азербайджанцу звание героя
Украинские депутаты предложили присвоить офицеру-азербайджанцу звание героя
7 февраля 2022 г. 11:38
Комиссар ЕС: Консультативный совет ЮГК позволяет обсудить увеличение поставок газа в Европу
Комиссар ЕС: Консультативный совет ЮГК позволяет обсудить увеличение поставок газа в Европу
5 февраля 2022 г. 13:00
Министр: Румынские компании заинтересованы в более значительном присутствии на азербайджанском рынке
Министр: Румынские компании заинтересованы в более значительном присутствии на азербайджанском рынке
5 февраля 2022 г. 12:32
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
5 февраля 2022 г. 11:17
Masdar назвал дату завершения строительства солнечной электростанции в Аляте
Masdar назвал дату завершения строительства солнечной электростанции в Аляте
5 февраля 2022 г. 11:17
Masdar заинтересована в расширении своего присутствия в Азербайджане
Masdar заинтересована в расширении своего присутствия в Азербайджане
5 февраля 2022 г. 10:42
Госкомитет прокомментировал поправки в закон О свободе вероисповедания
Госкомитет прокомментировал поправки в закон "О свободе вероисповедания"
4 февраля 2022 г. 18:01
Министр энергетики: Румыния предложила включить BRUA в планы расширения ЮГК
Министр энергетики: Румыния предложила включить BRUA в планы расширения ЮГК
4 февраля 2022 г. 16:49
Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
4 февраля 2022 г. 12:26
ICGB: Нет оснований для продления срока завершения строительства интерконнектора
ICGB: Нет оснований для продления срока завершения строительства интерконнектора
3 февраля 2022 г. 17:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi