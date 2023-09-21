Еще в двух супермаркетах организована продажа продукции субъектов микро- и малого предпринимательства

Еще в двух сетях супермаркетов созданы постоянные точки реализации продукции, производимой субъектами микро - и малого бизнеса.
Об этом Report сообщили в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Министерстве экономики.
В вышеупомянутых торговых точках продаются чай, масла холодного отжима, мука, специи, мед, уксус, сухофрукты, консервированные соленые огурцы и другая продукция, производимая около 10 субъектами микро и малого бизнеса.
Таким образом, количество постоянно действующих точек продаж, созданных для поддержки реализации продукции субъектов микро- и малого предпринимательства в крупных торговых сетях в рамках господдержки, достигло 8.
В настоящее время в этих торговых точках продается продукция более 25 микро-и малых предприятий. В целях поддержки организации сбыта продукции МСП в крупных торговых сетях продолжаются переговоры с торговыми сетями по увеличению количества торговых точек.
Для получения подробной информации о механизме поддержки доступа МСП к торговым сетям и имеющихся торговых точках необходимо перейти по этой ссылке: https://bit.ly/3OOjF5F