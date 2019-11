Уставный капитал Silk Way West Airlines увеличился на 27 880 000 манатов или 30,2%.

Как сообщает Report, капитал авиакомпании был увеличен с 92 335 480 манатов до 120 215 480 манатов.

Silk Way West Airlines была основана в 2012 году и входит в состав Silk Way Holding. Ранее еще одна входящая в холдинг компания - Silk Way Business Aviation увеличила уставный капитал на 27,88 млн манатов - с 200 до 27 880 200 манатов.