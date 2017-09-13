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    Еще несколько иностранных компаний ликвидируют азербайджанские представительства

    Две компании уже объявили о ликвидации, еще одна ликвидируется 15 сентября

    Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Представительства нескольких зарубежных компаний прекратили деятельность в Азербайджане. Об этом сообщает Report со ссылкой на газету "Vergilər".

    Научно-производственное предприятие Burintek (Россия) объявило о ликвидации "Burintex Азербайджан". Требования кредиторов принимаются в течение двух месяцев по адресу г. Баку, Наримановский район, улица Теймура Алиева, 25А.

    Компания Globalink Logistics Group Ltd. (ОАЭ) также ликвидировала представительство в стране. Кредиторы могут предъявить требования в течение двух месяцев по адресу г. Баку, Насиминский район, улица С. Вургуна, 34 (AF Mall Business Center).

    Кроме того, 15 сентября будет ликвидировано представительство компании Colgate-Palmolive Temizlik Ürünleri Sanayi ve Ticaret Anonim в Азербайджане. Требования кредиторов принимаются в течение двух месяцев по адресу г. Баку, Ясамальский район, улица Джафара Джаббарлы, 44.

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