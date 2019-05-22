Еще две китайские компании потребовали от Boeing компенсации за простой 737 MAX

Китайская авиакомпания Air China потребовала от корпорации Boeing компенсации экономических потерь в связи с простоем самолетов 737 MAX.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство "Синьхуа".

"Air China потребовала от корпорации Boeing возмещения ущерба в виду длительной приостановки эксплуатации лайнеров 737 MAX, а также потерь, вызванных невозможностью доставки заказанных ранее лайнеров в срок", - передает "Синьхуа".

Как сообщает газета "Жэньминь жибао", китайский перевозчик China Southern Airlines также потребовал от Boeing компенсировать убытки от приостановки эксплуатации самолетов 737 MAX.

China Southern Airlines стала третьей китайской авиакомпанией, обратившейся с данным требованием к американской корпорации.

Ранее компания China Eastern Airlines также выступила с требованием компенсировать ущерб от простоя 14 самолетов 737 MAX и задержки передачи заказанных ранее лайнеров.