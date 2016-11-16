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    Еще две европейские компании уходят с азербайджанского рынка

    Это компании из Австрии и Польши

    Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Австрийская компания Vamed Engineering GmbH. объявила об уходе с рынка Азербайджана. Об этом сообщает Report со ссылкой на минналогов.

    По информации, кредиторы могут предъявить требования по адресу: г.Баку, Ясамалський район, Ени Ясамал,1, д.10, кв.168.

    Кроме того, польская Ex Libris Polska также объявила о ликвидации азербайджанского филиала. Должники и кредиторы в течение двух месяцев могут обратиться в компанию по адресу: г.Баку, Ясамалський район, пр. Иншаатчылар, 3. 

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