Еще две европейские компании уходят с азербайджанского рынка

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ Австрийская компания Vamed Engineering GmbH. объявила об уходе с рынка Азербайджана. Об этом сообщает Report со ссылкой на минналогов.

По информации, кредиторы могут предъявить требования по адресу: г.Баку, Ясамалський район, Ени Ясамал,1, д.10, кв.168.

Кроме того, польская Ex Libris Polska также объявила о ликвидации азербайджанского филиала. Должники и кредиторы в течение двух месяцев могут обратиться в компанию по адресу: г.Баку, Ясамалський район, пр. Иншаатчылар, 3.