Еще четыре малых предприятия в Азербайджане получили стартап-сертификаты

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики (KOBİA) выдало стартап-сертификаты еще четырем субъектам предпринимательства

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики (KOBİA) выдало стартап-сертификаты еще четырем субъектам предпринимательства.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, количество МСП, получивших стартап-сертификаты, достигло 78.

Стартап-сертификаты были предоставлены онлайн платформе виртуальной реальности ООО VR Home, онлайн платформе для управления недвижимостью и жилыми комплексами ООО ProBRL, технологии онлайн обучения ООО "Блокчейн Академия" и индивидуальному предпринимателю Эйвазу Ахмедзаде на проекты онлайн конкурса знаний.

Стартап-сертификат освобождает от уплаты подоходного налога и налога на прибыль с инновационной деятельности.