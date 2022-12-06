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Еще четыре малых предприятия в Азербайджане получили стартап-сертификаты

Еще четыре малых предприятия в Азербайджане получили стартап-сертификаты Агентство по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики (KOBİA) выдало стартап-сертификаты еще четырем субъектам предпринимательства
Бизнес
6 декабря 2022 г. 15:37
Еще четыре малых предприятия в Азербайджане получили стартап-сертификаты

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве экономики (KOBİA) выдало стартап-сертификаты еще четырем субъектам предпринимательства.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство, количество МСП, получивших стартап-сертификаты, достигло 78.

Стартап-сертификаты были предоставлены онлайн платформе виртуальной реальности ООО VR Home, онлайн платформе для управления недвижимостью и жилыми комплексами ООО ProBRL, технологии онлайн обучения ООО "Блокчейн Академия" и индивидуальному предпринимателю Эйвазу Ахмедзаде на проекты онлайн конкурса знаний.

Стартап-сертификат освобождает от уплаты подоходного налога и налога на прибыль с инновационной деятельности.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda daha 4 mikro və kiçik sahibkar “Startap” şəhadətnaməsi alıb

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