Еще шесть месторождений полезных ископаемых выставлены на аукцион в Азербайджане

27 сентября в 11:00 Государственная служба по вопросам собственности при Министерстве экономики совместно с Государственным агентством по использованию минерально-сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов проведут очередной аукцион

27 сентября в 11:00 Государственная служба по вопросам собственности при Министерстве экономики совместно с Государственным агентством по использованию минерально-сырьевых ресурсов при Министерстве экологии и природных ресурсов проведут очередной аукцион по использованию недр земли.

Об этом Report сообщили в Государственной службе.

Согласно информации, на аукцион выставлены на продажу месторождение керамического сырья “Човдар” в Дашкесанском районе, песчано-гравийное месторождение “Юхары Салахлы” в Агстафинском районе, песчано-гравийное месторождение “Ашагы Зяямчай” в Товузском районе, песчано-гравийное месторождение “Ашагы Зяямчай” в Шамкирском районе, песчано-гравийное месторождения “Имишли” и “Бахрамтепе I” в Имишлинском районе.

Для приобретения месторождения со стартовой ценой от 3 000 до 36 260 манатов, претенденты должны представить необходимые документы до 18:00 20 сентября по адресу: город Баку, проспект Зии Буниятова, 38C, 1969-й квартал (дом Бакинского МСП).

Желающие получить информацию об аукционе, оплавшие сбор за участие и 10% предоплаты, могут обратиться в Государственное агентство по использованию минеральных ресурсов (г. Баку, Сабаильский район, ул. Истиглалият, 31 а).