Еще 5 иностранных компаний покидают азербайджанский рынок

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане ликвидируются представительства 5 иностранных компаний.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство налогов.

Согласно информации, одной из них является компания Merton Investment Holding Ltd. Кредиторы могут предъявить требования по адресу: город Баку, Хатаинский район, улица Юсифа Сафарова, 1.

Вторая - компания Commonwealth Oil and Gas Company Ltd. Кредиторы могут предъявить требования по адресу: город Баку, Сабаильский район, улица Асефа Зейналлы, 14.

Третья компания - ACC Distribution UAB. Кредиторы могут предъявить требования по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Магомеда Хиябани, 8.

Четвертая компания - NTD Services LLP. Требования кредиторов будут приниматься по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Джавад Хана, д. 62, кв. 28.

И наконец, пятая компания - Key Mühendislik Proje Taahhüt ve Limited. Кредиторы могут предъявить требования по адресу: город Баку, Низаминский район, улица Гара Гараева, 1/46.

Кредиторы компаний могут предъявить требования в течение двух месяцев.