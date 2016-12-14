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    Еще 5 иностранных компаний покидают азербайджанский рынок

    Кредиторы компаний могут предъявить требования в течение двух месяцев

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане ликвидируются представительства 5 иностранных компаний.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство налогов.

    Согласно информации, одной из них является компания Merton Investment Holding Ltd. Кредиторы могут предъявить требования по адресу: город Баку, Хатаинский район, улица Юсифа Сафарова, 1.

    Вторая - компания Commonwealth Oil and Gas Company Ltd. Кредиторы могут предъявить требования по адресу: город Баку, Сабаильский район, улица Асефа Зейналлы, 14.

    Третья компания - ACC Distribution UAB. Кредиторы могут предъявить требования по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Магомеда Хиябани, 8.

    Четвертая компания - NTD Services LLP. Требования кредиторов будут приниматься по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Джавад Хана, д. 62, кв. 28.

    И наконец, пятая компания - Key Mühendislik Proje Taahhüt ve Limited. Кредиторы могут предъявить требования по адресу: город Баку, Низаминский район, улица Гара Гараева, 1/46.

    Кредиторы компаний могут предъявить требования в течение двух месяцев.

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