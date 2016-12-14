Еще 5 иностранных компаний покидают азербайджанский рынок

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Азербайджане ликвидируются представительства 5 иностранных компаний.
Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство налогов.
Согласно информации, одной из них является компания Merton Investment Holding Ltd. Кредиторы могут предъявить требования по адресу: город Баку, Хатаинский район, улица Юсифа Сафарова, 1.
Вторая - компания Commonwealth Oil and Gas Company Ltd. Кредиторы могут предъявить требования по адресу: город Баку, Сабаильский район, улица Асефа Зейналлы, 14.
Третья компания - ACC Distribution UAB. Кредиторы могут предъявить требования по адресу: город Баку, Ясамальский район, улица Магомеда Хиябани, 8.
Четвертая компания - NTD Services LLP. Требования кредиторов будут приниматься по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Джавад Хана, д. 62, кв. 28.
И наконец, пятая компания - Key Mühendislik Proje Taahhüt ve Limited. Кредиторы могут предъявить требования по адресу: город Баку, Низаминский район, улица Гара Гараева, 1/46.
Кредиторы компаний могут предъявить требования в течение двух месяцев.
Namiq HüseynovАвтор новости
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