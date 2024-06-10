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В Азербайджане введены в эксплуатацию еще 17 месторождений полезных ископаемых

В Азербайджане введены в эксплуатацию еще 17 месторождений полезных ископаемых По итогам очередного аукциона по вводу в эксплуатацию месторождений полезных ископаемых были введены в эксплуатацию 17 месторождений.
Бизнес
10 июня 2024 г. 10:16
В Азербайджане введены в эксплуатацию еще 17 месторождений полезных ископаемых

По итогам очередного аукциона по вводу в эксплуатацию месторождений полезных ископаемых были введены в эксплуатацию 17 месторождений.

Об этом сообщает Report со ссылкой на госслужбу.

Аукцион был проведен Центром организации аукционов Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики совместно с Государственным агентством по использованию ресурсов минерального сырья при Министерстве экологии и природных ресурсов.

С результатами аукциона (итоговая цена, победители аукциона и другая информация) можно ознакомиться по ссылке.

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