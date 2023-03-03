О нас

Еще 10 российских компаний получили право экспортировать продукцию в Азербайджан

Еще 10 российских компаний получили право экспортировать продукцию в Азербайджан Агентство Азербайджана по продовольственной безопасности продуктов (АПБА) предоставило еще 10 российским предприятиям право экспортировать продукцию в Азербайджан.
Бизнес
3 марта 2023 г. 15:08
Еще 10 российских компаний получили право экспортировать продукцию в Азербайджан

Агентство Азербайджана по продовольственной безопасности продуктов (АПБА) предоставило еще 10 российским предприятиям право экспортировать продукцию в Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор).

Согласно информации, эти предприятия производят продукцию животноводства, а также корма и кормовые добавки. Решение было принято на основании гарантий Россельхознадзора в отношении соответствия предприятий нормативным требованиям Азербайджана.

В настоящее время более 1 190 российских компаний имеют право экспортировать товары в Азербайджан.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın daha 10 şirkətinə Azərbaycana məhsul ixrac etmək hüququ verilib

Экслюзивные новости

Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
Эксперт: Сотрудничество Азербайджаном и арабскими странами влияет на энергетический рынок
1 марта 2023 г. 12:30
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
Политолог: Румыния надеется на импорт энергоресурсов из Азербайджана
1 марта 2023 г. 11:00
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
23 ребенка из зоны землетрясения в Турции приступили к учебе в школах Баку
27 февраля 2023 г. 13:02
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
В Баку обсудят создание упрощенной транзитной системы стран Среднего коридора
27 февраля 2023 г. 10:41
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
Директор GSISD: Ходжалинский геноцид- один из самых антигуманных актов современной истории
26 февраля 2023 г. 13:34
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
Эксперт: Поставки СПГ Азербайджаном поможет Пакистану диверсифицировать источники
25 февраля 2023 г. 16:45
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
Ричардас Лапаитис: Азербайджан находился в инфоблокаде, донести правду сложно и сейчас
25 февраля 2023 г. 16:02
Оказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
ФотоОказавший помощь детям из Ходжалы турецкий профессор: Одного ребенка я удочерил
25 февраля 2023 г. 09:56
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
Министр здравоохранения Турции поблагодарил Азербайджан
24 февраля 2023 г. 16:39
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
Эксперт: Азербайджан и ОИС могут совместно решить ключевые региональные вопросы
24 февраля 2023 г. 12:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi