Еще 10 российских компаний получили право экспортировать продукцию в Азербайджан

Агентство Азербайджана по продовольственной безопасности продуктов (АПБА) предоставило еще 10 российским предприятиям право экспортировать продукцию в Азербайджан.

Агентство Азербайджана по продовольственной безопасности продуктов (АПБА) предоставило еще 10 российским предприятиям право экспортировать продукцию в Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Федеральную службу по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор).

Согласно информации, эти предприятия производят продукцию животноводства, а также корма и кормовые добавки. Решение было принято на основании гарантий Россельхознадзора в отношении соответствия предприятий нормативным требованиям Азербайджана.

В настоящее время более 1 190 российских компаний имеют право экспортировать товары в Азербайджан.