ЕС запретил ввозить мясо птицы из России

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Евросоюз ввел временные ограничения на поставки мяса птицы и птицеводческой продукции из России в связи с распространением птичьего гриппа в стране.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, решение принято генеральным директоратом по здравоохранению и безопасности пищевых продуктов Еврокомиссии в отношении всех птицеводческих предприятий России.

Запрет касается мяса птицы, полуфабрикатов из него, продукции из мяса птицы, не прошедшей термическую обработку, а также не переработанных побочных продуктов животного происхождения, состоящих или содержащих материалы, полученные от домашней птицы.