ЕС запретил ввоз пластмассы из России почти на 1 млрд долларов

Евросоюз в рамках восьмого пакета санкций против России запретил со следующего года ввоз первичных полимеров и продукции, которая из них производится (пластмасс): плит, листов, пленок, лент, труб, шлангов и др.

Евросоюз в рамках восьмого пакета санкций против России запретил со следующего года ввоз первичных полимеров и продукции, которая из них производится (пластмасс): плит, листов, пленок, лент, труб, шлангов и др.

Как передает Report со ссылкой на РБК, это следует из информации в журнале ЕС.



Согласно базе данных ООН Comtrade, которая агрегирует подробную мировую торговую статистику, в 2021 году Россия поставила в Европу этих материалов в общей сложности на 948 млн долларов (в среднем на 80 млн долларов за месяц). Больше всего пришлось на полимеры - 327 млн долларов, на втором месте - плиты, листы, пленки и ленты из пластмасс (109 млн долларов). В 2022 году поставки начали сокращаться: по данным за июнь (последние из базы Comtrade), российские компании продали таких товаров в ЕС примерно на 59 млн долларов. В соответствии с новыми европейскими санкциями, экспорт такой продукции может продолжаться до 8 января 2023 года по контрактам, заключенным до 7 октября 2022 года.



