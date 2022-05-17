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ЕС: В Азербайджане вырос интерес частного сектора к госзакупкам

ЕС: В Азербайджане вырос интерес частного сектора к госзакупкам Увеличение бюджетных расходов и открытие новых возможностей по проектам в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана усилило интерес частного сектора к государственным закупкам и их прозрачности.
Бизнес
17 мая 2022 г. 11:02
ЕС: В Азербайджане вырос интерес частного сектора к госзакупкам

Увеличение бюджетных расходов и открытие новых возможностей по проектам в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах Азербайджана усилило интерес частного сектора к государственным закупкам и их прозрачности.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете «Бизнес-среда в Азербайджане-2021», подготовленном при финансовой поддержке Европейского союза (ЕС).

Согласно документу, в прошлом году 42% респондентов выбрали процедуры закупок в качестве приоритетных. В предыдущем году этот показатель равнялся 29%.

«В госзакупках нет достаточной прозрачности. Согласно закон «О государственных закупках», закупки стоимостью от 50 тыс. манатов до 3 млн долларов США (от 26 тыс. евро до 2,66 млн евро) должны осуществляться в электронном виде посредством открытой тендерной процедуры. Хотя единый интернет-портал государственных закупок функционирует уже три года, он продолжает выглядеть, как сложный инструмент для частного сектора без ориентированных на пользователя инструкций», - отмечается в отчете.

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Версия на английском языке EU: Private sector interest in public procurement has increased in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Aİ: "Azərbaycanda özəl sektorun dövlət satınalmalarına marağı artıb"

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