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    ЕС: В Азербайджане есть возможности для дальнейшего развития таможенного сектора

    © Report/ Elshan Baba

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ "В последние годы в Азербайджане наблюдается серьезное развитие в таможенном секторе, в частности, в сфере прозрачности и борьбы с коррупцией".

    Как сообщает Report, об этом заявил посол ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас на ассамблее и конференции Международной ассоциации уполномоченных экономических операторов по таможне и логистике, которая начала работу сегодня в Баку.

    Кроме того, по его словам, в стране существуют возможности для дальнейшего развития таможенного сектора.

    Он также сказал, что ЕС и Азербайджан готовы реализовать новые проекты в области диверсификации экономики.

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