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ЕС: В Азербайджане есть необходимая институциональная база для развития МСП

ЕС: В Азербайджане есть необходимая институциональная база для развития МСП Правительство Азербайджана добилось значительных успехов в создании необходимой институциональной базы для развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в стране.
Бизнес
22 февраля 2022 г. 12:14
ЕС: В Азербайджане есть необходимая институциональная база для развития МСП

Правительство Азербайджана добилось значительных успехов в создании необходимой институциональной базы для развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в стране.

Как сообщает Report, об этом заявил глава представительства Европейского союза (ЕС) в Азербайджане Петр Михалко.

Об этом он сказал на мероприятии, посвященном завершению реализации проектов “Поддержка правительства Азербайджана в области создания более благоприятной среды для малого и среднего предпринимательства и повышения его конкурентоспособности” и “Поддержка развития предпринимательства в сельской местности”, бенефициаром которых является Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA), реализуемых при финансовой поддержке Европейского союза (ЕС).

“В Азербайджане приоритетными являются сферы, рассчитанные на диверсификацию экономики, развитие частного сектора. ЕС готов поддержать эти процессы. МСП важны для экономики каждой страны, являются показателем потенциала и динамики”, - отметил посол.

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Версия на английском языке Azerbaijan has necessary institutional framework for SME development, EU envoy says
Версия на азербайджанском языке Aİ: “Azərbaycanda KOB-un inkişafı üçün lazımi institusional baza var”

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