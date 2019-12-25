ЕС начал признавать выдаваемые на азербайджанские продукты сертификаты здоровья

Агентство по продовольственной безопасности Азербайджана (AQTA) достигло договоренности с Европейским союзом (ЕC) по вопросу выдачи сертификатов здоровья на экспортируемые продукты.

Как сообщает Report, об этом рассказал журналистам советник председателя AQTA Эльхан Микаилов.

По его словам, ЕС признает сертификаты здоровья на экспортируемые из Азербайджана продукты растительного и животного происхождения: "Сертификаты будут подтверждать соответствие продуктов продовольственной безопасности, а также ветеринарным требованиям в случае животноводческой продукции. Это упростит работу предпринимателей. Они будут платить госпошлину в меньшем размере за один сертификат вместо двух. В целом, они смогут экспортировать продукцию в страны ЕС с низкими затратами.

В признание сертификата не возникнет трудностей, предприниматели смогут обратиться в AQTA, если у них возникнут проблемы".