О нас
Report Georgia
Аудио новости

ЕС: Средства по AZTAF пойдут на реализацию проектов по национальным приоритетам Азербайджана

ЕС: Средства по AZTAF пойдут на реализацию проектов по национальным приоритетам Азербайджана Средства, выделяемые в рамках Административного соглашения об инструменте гибкой технической помощи Азербайджану (AZTAF), подписанного Европейским союзом (ЕС) и Всемирным банком (ВБ), будут направлены на реализацию проектов по пяти национальным приоритета
Бизнес
16 февраля 2022 г. 11:44
ЕС: Средства по AZTAF пойдут на реализацию проектов по национальным приоритетам Азербайджана

Средства, выделяемые в рамках Административного соглашения об инструменте оперативной технической помощи Азербайджану (AZTAF), подписанного Европейским союзом (ЕС) и Всемирным банком (ВБ), будут направлены на реализацию проектов по пяти национальным приоритетам, определенным Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко.

Он также отметил, что этот инструмент будет эффективен для смягчения последствий пандемии коронавируса (COVID-19).

"AZTAF создан в качестве оперативной платформы и поможет правительству предпринимать более динамичные шаги. Конечно, успех этой инициативы - это наш успех", - добавил Михалко.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке EU: "Funds on ATAF conform with Azerbaijan's five national priorities"
Версия на азербайджанском языке Aİ: "AZTAF üzrə ayrılacaq vəsait Azərbaycanın 5 milli prioritetinə uyğundur"

Другие новости из категории

Первый замминистра: Экономика Азербайджана восстанавливается
Первый замминистра: Экономика Азербайджана восстанавливается
16 февраля 2022 г. 12:08
Эльнур Алиев: ЕС является основным торговым партнером Азербайджана
Эльнур Алиев: ЕС является основным торговым партнером Азербайджана
16 февраля 2022 г. 12:04
ЕС и ВБ подписали соглашение по технической помощи Азербайджану
ЕС и ВБ подписали соглашение по технической помощи Азербайджану
16 февраля 2022 г. 11:40
Virgin Galactic начинает продажу билетов на суборбитальные полеты
Virgin Galactic начинает продажу билетов на суборбитальные полеты
15 февраля 2022 г. 21:16
В рамках Агроэкспресс из России в Азербайджан отправят сельхозпродукцию
В рамках "Агроэкспресс" из России в Азербайджан отправят сельхозпродукцию
15 февраля 2022 г. 17:08
Азербайджан и Россия обсудили увеличение пропускной способности на таможне
ФотоАзербайджан и Россия обсудили увеличение пропускной способности на таможне
15 февраля 2022 г. 16:49
Глава Citigroup Джейн Фрейзер заработала 22,5 млн долларов за год работы
Глава Citigroup Джейн Фрейзер заработала 22,5 млн долларов за год работы
15 февраля 2022 г. 16:41
Министр: Развитие отдельных отраслей ненефтяного сектора ускорилось
Министр: Развитие отдельных отраслей ненефтяного сектора ускорилось
15 февраля 2022 г. 15:27
Азербайджан возобновил поставки водки из 3 стран
Азербайджан возобновил поставки водки из 3 стран
15 февраля 2022 г. 13:21
Заместители министра экономики Азербайджана представлены коллективу
Заместители министра экономики Азербайджана представлены коллективу
15 февраля 2022 г. 12:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi