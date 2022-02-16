ЕС: Средства по AZTAF пойдут на реализацию проектов по национальным приоритетам Азербайджана

Средства, выделяемые в рамках Административного соглашения об инструменте гибкой технической помощи Азербайджану (AZTAF), подписанного Европейским союзом (ЕС) и Всемирным банком (ВБ), будут направлены на реализацию проектов по пяти национальным приоритета

Средства, выделяемые в рамках Административного соглашения об инструменте оперативной технической помощи Азербайджану (AZTAF), подписанного Европейским союзом (ЕС) и Всемирным банком (ВБ), будут направлены на реализацию проектов по пяти национальным приоритетам, определенным Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко.

Он также отметил, что этот инструмент будет эффективен для смягчения последствий пандемии коронавируса (COVID-19).

"AZTAF создан в качестве оперативной платформы и поможет правительству предпринимать более динамичные шаги. Конечно, успех этой инициативы - это наш успех", - добавил Михалко.