ЕС сможет прервать переговоры с США о торговле в случае новых ограничений

Евросоюз сможет прервать переговоры с США о договоре по снятию пошлин на промышленные товары, если те введут новые торговые ограничения на продукцию из ЕС.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении Совета ЕС.

В понедельник Совет выдал Еврокомиссии мандат на переговоры с США о создании такого соглашения. Даты начала переговоров пока нет. ЕК заявляет, что она готова вступить в такой диалог, теперь все зависит от Соединенных Штатов.

"Мандат обеспечивает, что ЕС не завершит переговоров с США, пока сохраняются нынешние пошлины на поставки из ЕС стальной и алюминиевой продукции. А также, что ЕС сможет приостановить переговоры в одностороннем порядке, если США введут дополнительные торговые ограничения на европейскую продукцию", - говорится в релизе.