О нас

ЕС расширил запрет на экспорт в Россию авиационных товаров и технологий

ЕС расширил запрет на экспорт в Россию авиационных товаров и технологий Евросоюз (ЕС) расширяет запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, связанных с авиацией, в том числе беспилотники, авиадвигатели и детали для самолетов.
Бизнес
16 декабря 2022 г. 17:35
ЕС расширил запрет на экспорт в Россию авиационных товаров и технологий

Евросоюз (ЕС) расширяет запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, связанных с авиацией, в том числе беспилотники, авиадвигатели и детали для самолетов.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС.

"ЕС расширит запрет на экспорт авиационных и связанных с космической промышленностью товаров и технологий, включив в него авиационные двигатели и их части. Этот запрет будет распространяться как на пилотируемые, так и на беспилотные летательные аппараты, а это означает, что отныне будет введен запрет на прямой экспорт беспилотных двигателей в Россию и любую третью страну, которая может поставлять беспилотники в РФ", - говорится в документе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Азербайджан начал экспортировать пропилен в еще одну страну
Азербайджан начал экспортировать пропилен в еще одну страну
16 декабря 2022 г. 16:26
Состоялась встреча между деловыми кругами Азербайджана, Турции и Туркменистана
Состоялась встреча между деловыми кругами Азербайджана, Турции и Туркменистана
16 декабря 2022 г. 16:10
Азербайджан сократил импорт автомобилей на 18%
Азербайджан сократил импорт автомобилей на 18%
16 декабря 2022 г. 15:48
BP завершил в Азербайджане трехлетний проект социальных инвестиций
ФотоBP завершил в Азербайджане трехлетний проект социальных инвестиций
16 декабря 2022 г. 14:56
Между KOBİA и Startup Hub Poland Foundation подписан меморандум о взаимопонимании
ФотоМежду KOBİA и Startup Hub Poland Foundation подписан меморандум о взаимопонимании
16 декабря 2022 г. 14:51
ЕС профинансировал открытие мини-завода по производству гранатового сока в Кюрдамире
ФотоЕС профинансировал открытие мини-завода по производству гранатового сока в Кюрдамире
16 декабря 2022 г. 14:39
ЕС поддерживает развитие гранатоводства в Азербайджане
ЕС поддерживает развитие гранатоводства в Азербайджане
16 декабря 2022 г. 12:52
Азербайджанскую продукцию могут продавать на платформе Trendyol
Азербайджанскую продукцию могут продавать на платформе Trendyol
16 декабря 2022 г. 12:20
Между KOBİA и торгово-промышленной палатой Грузии подписан меморандум о взаимопонимании
ФотоМежду KOBİA и торгово-промышленной палатой Грузии подписан меморандум о взаимопонимании
16 декабря 2022 г. 09:54
Будет отмечаться 30-летие установления дипотношений между Катаром и Азербайджаном
Будет отмечаться 30-летие установления дипотношений между Катаром и Азербайджаном
15 декабря 2022 г. 20:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi