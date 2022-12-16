ЕС расширил запрет на экспорт в Россию авиационных товаров и технологий

Евросоюз (ЕС) расширяет запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, связанных с авиацией, в том числе беспилотники, авиадвигатели и детали для самолетов.

Евросоюз (ЕС) расширяет запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, связанных с авиацией, в том числе беспилотники, авиадвигатели и детали для самолетов.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Совета ЕС.

"ЕС расширит запрет на экспорт авиационных и связанных с космической промышленностью товаров и технологий, включив в него авиационные двигатели и их части. Этот запрет будет распространяться как на пилотируемые, так и на беспилотные летательные аппараты, а это означает, что отныне будет введен запрет на прямой экспорт беспилотных двигателей в Россию и любую третью страну, которая может поставлять беспилотники в РФ", - говорится в документе.