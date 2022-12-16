ЕС профинансировал открытие мини-завода по производству гранатового сока в Кюрдамире

В селе Муганлы Кюрдамирского района состоялось открытие мини-завода по производству гранатового сока.

В селе Муганлы Кюрдамирского района состоялось открытие мини-завода по производству гранатового сока.

Как передает Report, cтроительство предприятия профинансировано Европейским союзом в рамках проекта STEP.

На открытии приняли участие представители офиса ЕС в Азербайджане, глава Исполнительной власти Кюрдамирского района Эльхан Ибрагимов и другие официальные лица.

Было отмечено, что в рамках проекта STEP с августа 2020 года по октябрь 2022 года финансовую поддержку Европейского Союза получили более 2000 производителей граната в семи районах Азербайджана - Гёйчайском, Гаджигабульском, Имишлинском, Кюрдамирском, Саатлинском, Сабирабадском и Уджарском. Общий бюджет проекта составил около 590 тыс.евро, из которых более 500 тыс. евро выделено Евросоюзом.

Открывшееся предприятие направлено на поддержку местных производителей граната в переработке и продаже своей продукции.

Конечная цель проекта заключается в выходе местных производителей на зарубежные рынки.

Глава ИВ района Эльхан Ибрагимов отметил, что открытие данного завода принесет пользу развитию гранатоводства в Кюрдамире.

Принявшие участие в проекте STEP фермеры рассказали, что в течение года турецкие специалисты проводили для них тренинги, в результате чего им удалось увеличить урожайность, и теперь они поставляют на завод по изготовлению гранатового сока больше продукции.

Также технолог мини-завода рассказал гостям о процессе изготовления гранатового сока.