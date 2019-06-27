ЕС продлил санкции в отношении России

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Евросоюз официально продлил экономические санкции в отношении отдельных секторов экономики России.

Как передает Report со ссылкой на Lenta.Ru, теперь санкции действуют до 31 января 2020 года.

Продленные меры увязаны с выполнением Минских соглашений. Отмечается, что решение принято после доклада канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона на эту тему на заседании Евросовета 20-21 июня.

Санкции затрагивают финансовый, энергетический и оборонный сектора, а также товары двойного назначения. Впервые они были введены в июле 2014 года из-за "действий России, направленных на дестабилизацию Украины".