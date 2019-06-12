Еврокомиссия запретила слияние двух крупных производителей стали

Европейская комиссия запретила создание совместного предприятия между двумя крупными производителями стали Tata Steel и ThyssenKrupp.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

«Наше исследование показало, что слияние привело бы к росту цен на стальную продукцию, которая используется в качестве сырья для производства тары и автомобильной промышленности», - заявила во вторник член Еврокомиссии по конкуренции Маргрет Вестагер.

«Это нанесло бы ущерб конкурентоспособности Европы в этих секторах и привело бы к повышению цен для потребителей, покупающих консервы или автомобили», - подчеркнула она.

Вастагер пояснила, что Еврокомиссии пришлось заблокировать слияние, поскольку компании «не предложили средств правовой защиты, которые полностью решали бы проблемы с конкуренцией».

Она сообщила, что в октябре 2018 года исполнительная коллегия ЕС начала расследование. Коллегия была обеспокоена тем, что это слияние второго и третьего по величине производителей плоской углеродистой стали в Европе (после ArcelorMittal), может снизить конкуренцию на рынке высококачественной стали. Объединенная компания обеспечила бы более 50% производственных мощностей, производящих эти виды стальной продукции в Европе.

В сталелитейной промышленности ЕС на более чем 500 производственных площадках работают около 360 тыс человек. Одна лишь индустрия упаковки пищевых продуктов обеспечивает работой более 60 тыс человек.

Вестагер отметила, что такие запреты очень редки. Это только десятое слияние, которое Еврокомиссия заблокировала за минувшие 10 лет. За этот же период ЕК разрешила более 3000 слияний, и более 90% прошли безоговорочно.

«Лучший способ повысить конкурентоспособность всей системы - это обеспечить всем европейским компаниям, независимо от того, производят ли они сталь или используют, большие они или маленькие, реальный шанс конкурировать и расти в своих интересах», - сказала Вестагер.