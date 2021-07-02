ЕС подготовил для стран "Восточного партнерства" программу на 2,3 млрд евро

Это даст возможность привлечь до 17 млрд евро публичных и частных инвестиций

В Европейском Союзе подготовили план дальнейшего сотрудничества со странами "Восточного партнерства", что подкрепляется инвестиционным пакетом в размере 2,3 млрд евро.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщил представитель Еврокомиссии Петер Стано на ежедневном брифинге.

"Эта комплексная повестка дня включает развитие торговли, создание новых рабочих мест, инвестиции в инфраструктуру, усиление демократических институтов и верховенства права, поддержку "зеленого" и цифрового перехода, продвижение идей справедливого общества с гендерным равенством и инклюзивность", – отметил Стано.

В коммюнике детализируют, что эти цели подкрепляются инвестиционным планом в размере 2,3 млрд евро в виде грантов, гарантий и смешанных инструментов, с возможностью привлечь до 17 млрд евро публичных и частных инвестиций. Это должно способствовать восстановлению после эпидемии коронавируса и усилению устойчивости стран "Восточного партнерства" в долгосрочной перспективе.

Среди прочего, речь идет о поддержке малого и среднего бизнеса, строительстве или обновлении 3 тыс. км приоритетных дорог и железной дороги, борьбе с коррупцией, сокращении потребления электроэнергии на 20% в 250 тыс. домохозяйств, улучшении качества воды и воздуха, улучшении доступа к интернету, помощи с вакцинацией медработников, помощи общественным организациям и независимым медиа, возможности поездок для 70 тыс. студентов и исследователей.

Предложение будут обсуждать внутри Евросоюза и странами-партнерами перед следующим саммитом "Восточного партнерства" в декабре 2021 года.

Напомним, "Восточное партнерство" распространяется на шесть восточноевропейских соседей Евросоюза – Азербайджан, Беларусь, Армению, Грузию, Молдову и Украину.