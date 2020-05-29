ЕС поддержит азербайджанских предпринимателей на фоне пандемии

Малые семейные хозяйства в Шеки-Загатальском экономическом районе Азербайджана, а также микропредприниматели, проживающие в сельской местности, получат гранты от Европейского союза (ЕС) посредством инициативы EU4Business.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте инициативы по Азербайджану.

Отмечается, что основной целью EU4Business является поддержка малых предпринимателей с учетом влияния коронавирусной пандемии (COVID-2019). Также предусматривается выделение кредитов для бизнеса посредством партнерских банков, а также проведение тренингов и консультаций.

С целью уведомления предпринимателей о возможностях инициативы, а также мерах по государственной поддержке предпринимательства на фоне пандемии EU4Business запустила веб-сайт по Азербайджану. Он доступен как на азербайджанском, так и на английском языках.