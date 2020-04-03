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ЕС отменяет налоги и пошлины на импорт медоборудования во время пандемии

ЕС отменяет налоги и пошлины на импорт медоборудования

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Евросоюз решил отменить взимание налогов и пошлин на импорт медицинского оборудования во время пандемии нового коронавируса. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в пятницу глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Больницы, врачи и медсестры нуждаются в качественном медицинском оборудовании, и оно должно оставаться доступным по цене. Для обеспечения этого мы больше не будем взимать налоги и пошлины на импорт таких продуктов в ЕС во время коронавирусного кризиса. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать наших медицинских работников", - сказала она.

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