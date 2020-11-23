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ЕС не сможет продлить переходный период в отношениях с Британией

ЕС не сможет продлить переходный период в отношениях с Британией Великобритания выходит из Единого рынка в конце года
Бизнес
23 ноября 2020 г. 17:13
ЕС не сможет продлить переходный период в отношениях с Британией

Возможности продлить переходный период в отношениях между Евросоюзом и Великобританией, который сохраняет прежними и их торговые отношения, нет.

Как передает Report со ссылкой на 1prime, об этом сказал представитель пресс-службы Еврокомиссии на брифинге.

Британия покинула союз в нынешнем году, однако пока в ее отношениях с ЕС больших изменений не произошло: действует переходный период, в течение которого к Британии продолжают применяться нормы ЕС, она остается членом Единого рынка и торгует со странами союза без пошлин и квот.

После завершения переходного периода 31 декабря 2020 года эти нормы прекратят действовать, поэтому чтобы выход на новый этап отношений Британии и ЕС не был жестким и резким, сторонам необходимо договориться об условиях нового партнерства, в том числе создать и торговое соглашение.

"Великобритания выходит из Единого рынка в конце года. Возможности продлить переходный период в отношениях нет. К 1 января мы стремимся достигнуть сделки", — сказал представитель пресс-службы.

ЕС и Британия уже несколько месяцев безуспешно ведут переговоры о торговом соглашении, и у них до сих пор сохраняются фундаментальные разногласия по его условиям. Однако времени на переговоры остаётся очень мало: чтобы вступить в силу, документ ещё должен пройти ратификацию в стране и союзе.

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