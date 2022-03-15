ЕС намерен запретить продажу в Россию предметов роскоши стоимостью более €300

Евросоюз (ЕС) в рамках четвертого пакета санкций может запретить поставки в Россию предметов роскоши на сумму более 300 евро (около 328 долларов США), а также автомобилей определенного класса.

Евросоюз (ЕС) в рамках четвертого пакета санкций может запретить поставки в Россию предметов роскоши на сумму более 300 евро (около 328 долларов США), а также автомобилей определенного класса.

Как передает Report, с таким утверждением выступило агентство Bloomberg со ссылкой на проект соответствующего документа.

По его данным, ЕС введет запрет на продажу ряда товаров стоимостью более 300 евро за единицу любому лицу из России или для использования на ее территории. В их число, в частности, входят икра, трюфели, пиво, шампанское, сигары, парфюмерия, кожаная и меховая одежда, пальто, костюмы, обувь, рубашки и другие предметы одежды, а также жемчуг, бриллианты, золото и драгоценные камни. При этом Bloomberg утверждает, что порог допустимой стоимости товаров был предметом дискуссий среди представителей государств - членов сообщества. Порог в 300 евро означает, что ограничения не коснутся поставок некоторых товаров, указывает агентство.

Помимо этого, планируется запретить ввоз в РФ европейских автомобилей, лодок и самолетов стоимостью более 50 тыс. евро (около 54,7 тыс. долларов США), а также мотоциклов стоимостью более 5 тыс. евро (около 5,5 тыс. долларов США).