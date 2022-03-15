ЕС намерен запретить продажу в Россию предметов роскоши стоимостью более €300

Евросоюз (ЕС) в рамках четвертого пакета санкций может запретить поставки в Россию предметов роскоши на сумму более 300 евро (около 328 долларов США), а также автомобилей определенного класса.
Как передает Report, с таким утверждением выступило агентство
По его данным, ЕС введет запрет на продажу ряда товаров стоимостью более 300 евро за единицу любому лицу из России или для использования на ее территории. В их число, в частности, входят икра, трюфели, пиво, шампанское, сигары, парфюмерия, кожаная и меховая одежда, пальто, костюмы, обувь, рубашки и другие предметы одежды, а также жемчуг, бриллианты, золото и драгоценные камни. При этом Bloomberg утверждает, что порог допустимой стоимости товаров был предметом дискуссий среди представителей государств - членов сообщества. Порог в 300 евро означает, что ограничения не коснутся поставок некоторых товаров, указывает агентство.
Помимо этого, планируется запретить ввоз в РФ европейских автомобилей, лодок и самолетов стоимостью более 50 тыс. евро (около 54,7 тыс. долларов США), а также мотоциклов стоимостью более 5 тыс. евро (около 5,5 тыс. долларов США).