ЕС: Надеемся на успешное завершение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном

Европейский союз (ЕС) надеется на успешное завершение переговоров по подписанию нового всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Европейский союз (ЕС) надеется на успешное завершение переговоров по подписанию нового всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном.

Об этом Report сообщил менеджер программ представительства ЕС в Азербайджане Райнер Френд.

"К сожалению, из-за пандемии коронавируса (COVID-19) произошел кратковременный перерыв в переговорах. Несмотря на то, что обсуждения проходили посредством видеоконференций, Азербайджан всегда выражал желание, чтобы встречи проводились при личном участии сторон. В настоящее время все возвращается к норме, мы надеемся на успешное завершение переговоров", - сказал он.

Напомним, что переговоры по данному соглашению начались в 2017 году. Документ охватывает как политические, так и экономические вопросы.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политике соседства Оливером Вархели 4 февраля заявил, что в этом году возможно подписание соглашения.