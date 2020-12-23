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ЕС начал готовиться к реализации торговой сделки с Британией с 1 января

ЕС начал готовиться к реализации торговой сделки с Британией с 1 января Дипломатам Евросоюза сказали быть готовыми встретиться в четверг, если соглашение будет достигнуто в среду
Бизнес
23 декабря 2020 г. 19:28

Совет ЕС начал процедуру подготовки к реализации торгового соглашения с Великобританией с 1 января на случай, если Брюсселю и Лондону удастся договориться в ближайшее время.

Как передает Report, об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на три дипломатических источника в ЕС.

"Кажется, что достижение соглашения уже близко. О нем могут объявить уже сегодня или завтра", - заявил агентству один из источников.

По данным Reuters, дипломатам Евросоюза сказали быть готовыми встретиться в четверг, если соглашение будет достигнуто в среду.

Напомним, что Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет консультаций по поводу условий выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы, в том числе связанные с торговлей по правилам единого рынка. До конца переходного периода, продлевать который британское правительство отказалось, стороны должны договориться о формате будущих отношений и заключить соглашение о свободной торговле.

Вопрос о рыболовецких квотах является одним из двух главных камней преткновения на торговых переговорах Великобритании и ЕС. Вторая преграда на пути к сделке - так называемые единые правила игры, то есть требование обеспечивать условия равной конкуренции для британских и европейских компаний.

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