ЕС может ввести таможенные пошлины на американские товары

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Штрафные пошлины США на импорт автомобилей могут повлечь за собой ответные меры по всему миру, которые затронут американские товары на сумму до 300 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на İnterfaks, об этом говорится в письме Европейской комиссии американскому министерству торговли. Документ оказался в распоряжении The Financial Times.

Брюссель впервые прямо отреагировал на заявления Вашингтона о возможном введении пошлин на автомобили из ЕС и других стран, отмечает издание.