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ЕС может поддержать реализуемые в Карабахе проекты

ЕС может поддержать реализуемые в Карабахе проекты Европейский союз (ЕС) может поддержать проекты, которые будут реализованы на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана после обеспечения безопасности
Бизнес
29 января 2021 г. 13:19
ЕС может поддержать реализуемые в Карабахе проекты

Европейский союз (ЕС) может поддержать проекты, которые будут реализованы на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана после обеспечения безопасности, а также проживания и передвижения на этих территориях.

Как сообщает Report, об этом заявил глава представительства ЕС в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас на презентации результатов финансируемого ЕС проекта "Сельскохозяйственные инициативы для формирования рыночных конкурентных источников доходов в эко-мигрантской общине Телишли".

"ЕС поддерживает все инициативы, направленные на всестороннее урегулирование нагорно-карабахского конфликта, проведение там восстановительных работ, в целом на укрепление взаимного доверия. Мы понимаем, что для реализации всего этого требуется время. Очень важно обживать эти территории. Как только все это будет обеспечено, можно говорить о реализации проектов. Мы готовы работать с Азербайджаном в этом направлении, поддерживать проекты”, - отметил посол.

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Версия на азербайджанском языке Avropa İttifaqı Qarabağda reallaşdırılacaq layihələri dəstəkləyə bilər

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