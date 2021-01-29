ЕС может поддержать реализуемые в Карабахе проекты

Европейский союз (ЕС) может поддержать проекты, которые будут реализованы на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана после обеспечения безопасности

Европейский союз (ЕС) может поддержать проекты, которые будут реализованы на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана после обеспечения безопасности, а также проживания и передвижения на этих территориях.

Как сообщает Report, об этом заявил глава представительства ЕС в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас на презентации результатов финансируемого ЕС проекта "Сельскохозяйственные инициативы для формирования рыночных конкурентных источников доходов в эко-мигрантской общине Телишли".

"ЕС поддерживает все инициативы, направленные на всестороннее урегулирование нагорно-карабахского конфликта, проведение там восстановительных работ, в целом на укрепление взаимного доверия. Мы понимаем, что для реализации всего этого требуется время. Очень важно обживать эти территории. Как только все это будет обеспечено, можно говорить о реализации проектов. Мы готовы работать с Азербайджаном в этом направлении, поддерживать проекты”, - отметил посол.