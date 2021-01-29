ЕС может поддержать реализуемые в Карабахе проекты

Европейский союз (ЕС) может поддержать проекты, которые будут реализованы на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана после обеспечения безопасности, а также проживания и передвижения на этих территориях.
Как сообщает Report, об этом заявил глава представительства ЕС в Азербайджане, посол Кестутис Янкаускас на презентации результатов финансируемого ЕС проекта "Сельскохозяйственные инициативы для формирования рыночных конкурентных источников доходов в эко-мигрантской общине Телишли".
"ЕС поддерживает все инициативы, направленные на всестороннее урегулирование нагорно-карабахского конфликта, проведение там восстановительных работ, в целом на укрепление взаимного доверия. Мы понимаем, что для реализации всего этого требуется время. Очень важно обживать эти территории. Как только все это будет обеспечено, можно говорить о реализации проектов. Мы готовы работать с Азербайджаном в этом направлении, поддерживать проекты”, - отметил посол.