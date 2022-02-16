О нас
Report Georgia
Аудио новости

ЕС и ВБ подписали соглашение по технической помощи Азербайджану

ЕС и ВБ подписали соглашение по технической помощи Азербайджану Европейский союз (ЕС) и Всемирный банк (ВБ) сегодня подписали Административное соглашение по инструменту гибкой технической помощи Азербайджану (AZTAF).
Бизнес
16 февраля 2022 г. 11:40
ЕС и ВБ подписали соглашение по технической помощи Азербайджану

Европейский союз (ЕС) и Всемирный банк (ВБ) сегодня подписали Административное соглашение по инструменту оперативной технической помощи Азербайджану (AZTAF).

Как сообщает Report, программа финансируется ЕС, а управляется ВБ. Общий бюджет трехлетней программы составляет 5,25 млн евро.

Целью программы является оказание консультативной и аналитической поддержки правительству Азербайджана в соответствии со стратегией “Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития”. Эта поддержка поможет стимулировать экономические реформы, усилить управление государственным сектором и эффективно устранить последствия COVID-19.

Соглашение подписали менеджер ВБ по Азербайджану Сара Майкл и глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко. В церемонии подписания принял участие и первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке EU, WB ink deal on technical assistance to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan üçün Çevik Texniki Yardım Aləti üzrə inzibati saziş imzalanıb

Экслюзивные новости

В Азербайджанском Каспийском морском пароходстве зарплаты увеличены на 15%
В "Азербайджанском Каспийском морском пароходстве" зарплаты увеличены на 15%
15 февраля 2022 г. 14:24
Министр: Ожидается, что TAP заработает в полную мощность в 2023 году
Министр: Ожидается, что TAP заработает в полную мощность в 2023 году
15 февраля 2022 г. 13:16
Российский банк почти в 2 раза увеличил выплату дивидендов ГНФАР
Российский банк почти в 2 раза увеличил выплату дивидендов ГНФАР
14 февраля 2022 г. 17:54
Украинский депутат: Ходжалинский геноцид - самое жестокое кровопролитие Карабахской войны
Украинский депутат: Ходжалинский геноцид - самое жестокое кровопролитие Карабахской войны
14 февраля 2022 г. 16:52
ЦБА разъяснил порядок обмена поврежденных купюр
ЦБА разъяснил порядок обмена поврежденных купюр
14 февраля 2022 г. 13:19
Азербайджан подпишет соглашения с Европейским союзом и Всемирным банком
Азербайджан подпишет соглашения с Европейским союзом и Всемирным банком
14 февраля 2022 г. 12:22
Председатель Коллегии адвокатов предлагает поправки в закон об адвокатуре
Председатель Коллегии адвокатов предлагает поправки в закон об адвокатуре
14 февраля 2022 г. 11:32
Нефтяной фонд назвал причины резкого роста доходов с АЧГ и “Шахдениз”
Нефтяной фонд назвал причины резкого роста доходов с АЧГ и “Шахдениз”
14 февраля 2022 г. 10:52
ЦБА: Общая ликвидность банковского сектора составляет около 14 млрд манатов
ЦБА: Общая ликвидность банковского сектора составляет около 14 млрд манатов
14 февраля 2022 г. 10:03
Посол: Японские компании будут работать на освобожденных территориях Азербайджана
Посол: Японские компании будут работать на освобожденных территориях Азербайджана
12 февраля 2022 г. 16:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi