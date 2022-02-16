ЕС и ВБ подписали соглашение по технической помощи Азербайджану

Европейский союз (ЕС) и Всемирный банк (ВБ) сегодня подписали Административное соглашение по инструменту гибкой технической помощи Азербайджану (AZTAF).

Европейский союз (ЕС) и Всемирный банк (ВБ) сегодня подписали Административное соглашение по инструменту оперативной технической помощи Азербайджану (AZTAF).

Как сообщает Report, программа финансируется ЕС, а управляется ВБ. Общий бюджет трехлетней программы составляет 5,25 млн евро.

Целью программы является оказание консультативной и аналитической поддержки правительству Азербайджана в соответствии со стратегией “Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития”. Эта поддержка поможет стимулировать экономические реформы, усилить управление государственным сектором и эффективно устранить последствия COVID-19.

Соглашение подписали менеджер ВБ по Азербайджану Сара Майкл и глава представительства ЕС в Азербайджане Петер Михалко. В церемонии подписания принял участие и первый заместитель министра экономики Эльнур Алиев.