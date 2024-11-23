ЕС и Китай близки к соглашению об отмене пошлин на электромобили

Брюссель и Пекин могут в скором времени договориться об отмене пошлин на ввоз китайских электромобилей в Европу.

Брюссель и Пекин могут в скором времени договориться об отмене пошлин на ввоз китайских электромобилей в Европу.

Как передает Report , об этом заявил немецкому телеканалу NTV председатель комитета по международной торговле Европарламента Бернд Ланге.

"Мы близки к решению с Китаем для отмены пошлин. Мы близки к соглашению: Китай может взять на себя обязательство предлагать электромобили в ЕС не ниже минимальной цены. Это устранило бы проблему искажения конкуренции посредством несправедливых субсидий, из-за чего изначально и были введены пошлины", — подчеркнул он.

Парламентарий также заявил, что не разделяет опасений Германии по поводу возможных ответных мер: в качестве примера он привел пошлины на китайские электробайки, против введения которых Пекин возражал, но потом смирился с ними.

Отметим, что между ЕС и Китаем в последние месяцы произошло несколько крупных торговых споров, получивших в СМИ название "торговых войн". Так, 29 октября Евросоюз окончательно утвердил введение дополнительных пошлин на импорт электромобилей из КНР: в зависимости от производителя они составят до 35,3%. Китай уже оспорил этот шаг в ВТО. При этом в Брюсселе заявили, что совместно с Пекином продолжат поиск альтернативного решения.