ЕС: Азербайджан является второй страной региона по объему инвестиций

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Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Азербайджан является второй страной региона по объему инвестиций. Более 300 компаний Евросоюза (ЕС) осуществляют деятельность в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил директор департамента ЕС по Восточному партнерству Лоуренс Мередит.

"ЕС является основным торговым партнером Азербайджана. На долю стран ЕС приходится 50% торговли. В ненефтяной сектор инвестировано 2,5 млрд евро. Мы расцениваем это как успех по ряду областей. Мы обсуждали с министерством образования вопросы профессионального образования. ЕС готов оказать поддержку в этой области. Другой отраслью является сельское хозяйство и развитие сельских местностей. Мы видим потенциал сельского хозяйства в Азербайджане. Формирование цифрового рынка – один из основных приоритетов ЕС", - сказал он.

Глава азербайджанского представительства ЕС Малена Мард сообщила, что организация выделила 19 млн евро на сферу образования, что является вкладом в тесное сотрудничество.