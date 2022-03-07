Ernst & Young прекращает деятельность в России

Одна из крупнейших в мире аудиторских компаний Ernst & Young (EY) объявила о прекращении работы в России.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщила фирма.
"Глобальная организация EY больше не будет обслуживать никаких российских правительственных клиентов, государственные предприятия или находящиеся под санкциями фирмы и частных лиц во всем мире", - сообщила компания.
EY также объявила, что начала реструктуризацию российского подразделения, чтобы отделить его от своей глобальной сети. В России в компании работает более 4,7 тысячи сотрудников, отмечается в сообщении.