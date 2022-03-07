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Ernst & Young прекращает деятельность в России

Ernst & Young прекращает деятельность в России Одна из крупнейших в мире аудиторских компаний Ernst Young (EY) объявила о прекращении работы в России.
Бизнес
7 марта 2022 г. 16:42
Ernst & Young прекращает деятельность в России

Одна из крупнейших в мире аудиторских компаний Ernst & Young (EY) объявила о прекращении работы в России.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, сообщила фирма.

"Глобальная организация EY больше не будет обслуживать никаких российских правительственных клиентов, государственные предприятия или находящиеся под санкциями фирмы и частных лиц во всем мире", - сообщила компания.

EY также объявила, что начала реструктуризацию российского подразделения, чтобы отделить его от своей глобальной сети. В России в компании работает более 4,7 тысячи сотрудников, отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке “Ernst & Young” Rusiyadakı fəaliyyətini dayandırır
Версия на английском языке Ernst & Young stops operations in Russia

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